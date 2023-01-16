Без вины виноватые: водители заправились дизелем вместо бензина

Владельцы автомобилей в США, штат Массачусетс, столкнулись с дорогостоящим ремонтом после того, как заправили бензиновые машины дизельным топливом без своего ведома. Как оказалось, на одной из заправок сети Speedway водитель грузовика с цистерной по ошибке заполнил подземный резервуар АЗС дизельным топливом вместе бензина.
За слив дизельного топлива из машины, промывку топливопроводов и замену топливных фильтров и свечей зажигания одному из пострадавших водителей пришлось заплатить 1,5 тыс. долларов. Еще на 2 тыс. долларов ему придется раскошелиться за замену вышедшего из строя каталитического нейтрализатора.
Другому водителю, который столкнулся со сбоем в работе мотора, официальный дилер подтвердил, что причина — в заправке дизелем вместо бензина.
Представители Speedway заявили, что покроют расходы на ремонт автомобилей, которые были заправлены не тем топливом. Точное количество пострадавших водителей не сообщается.
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Источник: CarsCoops
Фото: depositphotos.com