Самые дешевые китайские кроссоверы: они есть в России

Их стоимость не превышает 2 миллионов рублей.

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После ухода большинства западных брендов российским любителям «автомобилей повыше» приходится рассчитывать или на параллельный импорт, или на китайский автопром. Представителей последнего в автосалонах предостаточно, да и цена за кроссовер приемлемая.

Рейтинг самых дешевых «китайцев» возглавил компактный JAC S3. С двигателем 1,6 л, мощностью 106 л. с. на механике его можно приобрести за 1,27 млн рублей.

Кроссовер FAW Besturn X40 2021 года выпуска предлагают уже за 1,6 млн рублей. Автомобиль оснащен двигателем на 1,6 л и идет в комплектации с 5-ступенчатой МКП.

Haval Jolion, несмотря на то, что он подешевел на 100 тыс. рублей, можно приобрести по цене от 1,9 млн рублей за базовую комплектацию с 1,5-литровым мотором мощностью 143 л. с.

Вошедший в число самых надежных бюджетных кроссоверов Chery Tiggo 4 российским покупателям предлагается за 1,9 млн рублей. За эту цену можно купить автомобиль в комплектации Comfort с 1,5-литровым 113-сильным бензиновым агрегатом и МКП.

За Сhery Tiggo 4 Pro придется выложить немногим больше — от 1,92 млн рублей.

Наиболее дорогой, но в то же время и более мощный, среди дешевых китайских кроссоверов до 2 млн рублей — семиместный Dongfeng 580. В базовой комплектации Comfort он имеет 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 132 л.с.

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Источник: Автоновости дня

Фото: depositphotos.com, «За рулем»