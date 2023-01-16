Запчасти для этих автомобилей подешевели

Средние цены на запчасти для легковых автомобилей среднего и премиального ценовых сегментов в финале 2022 года почти не изменились. Об этом говорят данные анализа цен оригинальных компонентов по страховой корзине, найденных на крупных агрегаторах.
По этим же данным, цены оригинальных запчастей для автомобилей бюджетных марок заметно снизились — падение составило 8% за месяц. Впрочем, это среднее значение по всей номенклатуре, обусловленное сильным снижением прайсов на отдельные комплектующие — в частности, стали на 10–20% доступнее некоторые кузовные детали. А вот бамперы и зеркала заднего вида, напротив, заметно подорожали.
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Источник: НАПИ
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС