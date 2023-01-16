Стало известно, когда в России начнутся официальные продажи кроссовера Geely Mоnjaro

Большой китайский кроссовер Geely Mоnjaro дилеры ожидают в России в начале весны. Предварительные цены на модель пока не называются, известно лишь, что они будут выше, чем на Tugella, который продают за 4 млн рублей.
Geely Mоnjaro получил Одобрение типа транспортного средства в России еще в феврале 2022 года. Той же зимой модель прошла серию зимних испытаний в Сургуте при температуре —40 градусов.
В России кроссовер в подключаемым полным приводом будет представлен с 238-сильным 2-литровым двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатым гидротрансформаторным автоматом.
К слову, на крупнейших классифайдах Geely Mоnjaro уже предлагают к продаже в России по цене от 3,92 млн рублей.
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Источник: Китайские автомобили
Фото: Geely