На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начали увольнять сотрудников

Производство на предприятии приостановлено.

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На заводе корейского автопроизводителя Hyundai в Санкт-Петербурге начался процесс увольнения работников. По словам одного из сотрудников предприятия, процедура будет проходить в два этапа.

«В первый день приезжаешь, подписываешь соглашение, сдаешь форму и инструмент (если он есть на руках). После этого назначают день второго визита на завод, для подписания оставшихся документов, получения личных документов на руки, сдачи ключей и пропусков», — рассказал он.

Выпуск автомобилей на российском заводе Hyundai был приостановлен в марте прошлого года. С тех пор дальнейшая судьба предприятия так и не была определена, завод практически каждый месяц уведомляет о продлении простоя. На сегодняшний день на заводе числится 2180 сотрудников.

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Источник: ТАСС

Фото: Hyundai