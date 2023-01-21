«Алкогольный» датчик в «умных» часах не пустит пьяного водителя за руль

Автоконцерн презентовал часы со встроенным алкотестером.

Материалы по теме Назван отличный японский кроссовер по цене до 1 млн рублей

Китайская автомобильная компания BYD запатентовала новые «умные» часы, отличительной особенностью которых стала функция обнаружения алкоголя в организме пользователя. Гаджет также может отследить частоту сердечных сокращений, температуру тела, уровень кислорода в крови и артериальное давление.

«Алкогольный» датчик не позволит водителю сесть за руль в состоянии опьянения. Предполагается, что искусственный интеллект в таком случае заблокирует «электронный ключ» и не даст запустить силовую установку.

«Умные» часы имеют возможность синхронизации с основными системами новых автомобилей BYD. К примеру, пользователь может дистанционно запустить или выключить двигатель, разблокировать двери, открыть багажник, а также получить удаленный доступ к медиасистеме и климатической установке.

Устройство уже получило одобрение от властей КНР, но сроки появления подобного устройства на рынке пока не известны.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Gizmochina