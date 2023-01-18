Дорожников обязали платить за скользкие дороги — журнал За рулем

Дорожников обязали платить за скользкие дороги

Произошло это благодаря рассмотрению одного конкретного дела о ДТП.

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В гололед некая гражданка на автодороге Клетня — Харитоновка в Брянской области улетела в кювет. Машину занесло на скользкой дороге.

Гражданка подала в суд на дорожные службы, однако первая инстанция сочла, что женщине самой нужно было быть аккуратней за рулем. Ее действия не соответствовали Правилам дорожного движения РФ, что привело к потере автомобилем устойчивости и управляемости и, как следствие, причинению истцу материального ущерба.

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Однако апелляционная инстанция сочла, что неосмотрительность водителя не снимает вины и с дорожников, которые обязаны следить, чтобы дорога не превращалась в каток.

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В суде представитель ответчика пояснила, что в тот день автомобильную дорогу не обрабатывали песко-соляной смесью из-за наличия осадков. Не смогла она и предоставить доказательств надлежащего обследования и контроля за соответствием дорожного покрытия на спорном участке автодороги требованиям безопасности.

В итоге суд обязал дорожников возместить истице половину убытков от ДТП. Учитывая, что она все-таки нарушила правила, вторая часть суммы — ее ответственность.

Первый кассационный суд подтвердил решение апелляционной инстанции, и теперь оно должно стать ориентиром для принятия решений по аналогичным делам.

Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos

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