Дорожников обязали платить за скользкие дороги

В гололед некая гражданка на автодороге Клетня — Харитоновка в Брянской области улетела в кювет. Машину занесло на скользкой дороге.
Гражданка подала в суд на дорожные службы, однако первая инстанция сочла, что женщине самой нужно было быть аккуратней за рулем. Ее действия не соответствовали Правилам дорожного движения РФ, что привело к потере автомобилем устойчивости и управляемости и, как следствие, причинению истцу материального ущерба.
Однако апелляционная инстанция сочла, что неосмотрительность водителя не снимает вины и с дорожников, которые обязаны следить, чтобы дорога не превращалась в каток.
В суде представитель ответчика пояснила, что в тот день автомобильную дорогу не обрабатывали песко-соляной смесью из-за наличия осадков. Не смогла она и предоставить доказательств надлежащего обследования и контроля за соответствием дорожного покрытия на спорном участке автодороги требованиям безопасности.
В итоге суд обязал дорожников возместить истице половину убытков от ДТП. Учитывая, что она все-таки нарушила правила, вторая часть суммы — ее ответственность.
Первый кассационный суд подтвердил решение апелляционной инстанции, и теперь оно должно стать ориентиром для принятия решений по аналогичным делам.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos
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