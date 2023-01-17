Назван автомобиль, который будет самым популярным в 2023 году — журнал За рулем

Назван автомобиль, который будет самым популярным в 2023 году

В последние несколько лет звание абсолютного бестселлера среди новых автомобилей на российском рынке несколько раз переходило от модели к модели.

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В 2016 году лучшим по продажам стал Hyundai Solaris, в 2017-м — родственный ему Kia Rio. В следующем году лидерство завоевала Lada Vesta, а в 2019-м и 2020-м — Гранта, ранее поднимавшаяся на высшую ступень с 2013 по 2015 годы. В 2021-м первое место вернулось к Весте, но в кризисном 2022-м сравнительно недорогая Гранта побила все рекорды и снова стала бестселлером.

По мнению источника, в 2023 году Lada Granta c большой долей вероятности удержит пальму первенства, поскольку в рейтинге моделей на данный момент она лидирует с огромным отрывом.

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По цене из действующих моделей к Гранте близки только вазовские же Niva Travel и Niva Legend, но они принадлежат сегменту SUV, где своя борьба — с китайскими кроссоверами, более дорогими, но и более современными. Поэтому текущая ситуация складывается в пользу Гранты — по абсолютным цифрам она вне конкуренции.

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Источник: «Автостат»

Фото: depositphotos.com

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