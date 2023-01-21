Пьяный на Мерседесе снес пять машин (видео)

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В Сети вирусится видео, снятое 10 января в Екатеринбурге на одном из изгибов улицы Горького. Мы видим, как Mercedes-Benz на высокой скорости обгоняет машину с видеорегистратором. Дорога изрядно заснежена. Далее улица делает поворот, к которому водитель Мерседеса оказался не готов — зажатые в последний момент тормоза помогли слабо.

Левой частью кузова машина влетела в припаркованные автомобили и собрала пять из них. Как сообщали очевидцы, после аварии из Мерседеса выбрались двое мужчин с признаками алкогольного опьянения, вызвали такси — и были таковы.

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Источник: ВКонтакте / Главная дорога