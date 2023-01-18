«Тотальные» регионы: в них чаще всего после ДТП авто не подлежит восстановлению — журнал За рулем

«Тотальные» регионы: в них чаще всего после ДТП авто не подлежит восстановлению

Высокая доля таких случаев приходится на автотрассы с высокой скоростью движения и на однополосные дороги.

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Топ-10 регионов, в которых ДТП с легковыми автомобилями чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машин, возглавила Томская область — там на тотальные случаи приходится 3,76% всех заявленных случаев по автокаско.

Как подсчитали специалисты страховой компании «Согласие», в антирейтинг также попали Псковская (2,44 %), Липецкая (2,40 %), Рязанская (0,75 %) области, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (0,61 %).

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«Высокая доля „тоталей“ приходится на автотрассы, где средняя скорость движения транспорта существенно выше. При длительном монотонном движении по автомагистрали нередко клонит в сон, и потеря управления даже на 15–20 секунд может привести к серьезному ДТП. В зоне риска также дороги с одной полосой движения: при обгоне водители не всегда учитывают мощность своего транспортного средства, что также создает угрозу „тотальной“ аварии», — отметил начальник отдела андеррайтинга по автострахованию компании «Согласие» Александр Коротин.

В то же время в разрушительные аварии в 2022 году ни разу не попадали водители застрахованных по каско автомобилей в Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии.

Источник: Пресс-релиз СК «Согласие»

Фото: АГН «Москва»


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