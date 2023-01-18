Toyota больше не первая — журнал За рулем

Toyota больше не первая

У автоконцерна отобрали звание самого дорогого автобренда.

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Toyota больше не является самым дорогим автомобильным брендом в мире: в рейтинге Brand Finance Global 500 немецкий автогигант оказался лишь на третьем месте с оценочной стоимость в 52,5 млрд долларов (минус 18% к 2021 году).

Лидером стала Tesla Илона Маска. По подсчетам рейтингового агентства, стоимость Tesla за год выросла на 44% и составила 66,2 млрд долларов.

Toyota больше не первая

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Второе место среди самых дорогих автобрендов занял Mercedes-Benz с 58,8 млрд долларов — его падение к 2021 году не превысило 3%.

Примечательно, что среди лидеров по росту стоимости бренда оказался китайский автоконцерн BYD (рост на 57%, до 10,1 млрд долларов). Он занимается выпуском аккумуляторных и гибридных электромобилей, автобусов, грузовиков, электрических велосипедов.

Как отмечают составители ежегодного рейтинга, результаты Tesla и BYD связаны с ростом спроса на электромобили в рамках глобального перехода к низкоуглеродной экономике.

Источник: Вrandirectory

Фото: Unsplash

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