Эксперт раскрыл, для каких шин зимние реагенты убийственны — журнал За рулем

Эксперт раскрыл, для каких шин зимние реагенты убийственны

Производители шин не проводят тесты по воздействию химикатов на их продукцию.

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Реагенты, которыми в избытке обрабатывают зимние дороги в России, могут негативно сказаться на состоянии колес. Как отметил шинный эксперт Олег Растегаев, негативному воздействию прежде всего подвержены шины, на которых есть проколы и порезы. Через них проникает агрессивная химия, которая со временем может разрушить металлокорд, выступающий каркасом прочности шины.

«Если зимой произошел прокол, есть большая вероятность, что покрышка разрушится. Дело в том, что даже если вам в сервисе хорошо заделают дыру жгутом или наложат заплатку, все равно внутрь будут попадать вода вперемешку с реагентами. Это опасная смесь», — пояснил эксперт.

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Дорожные реагенты также могут спровоцировать вылет стальных шипов. Под воздействием химии нанесенное производителем на шипы специальное покрытие стирается, и сталь начинает подвергаться коррозии, которая в итоге «съедает» металл. Шипы становятся тоньше, раскачиваются и вылетают, заключил эксперт.

Источник: Газета.ru

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