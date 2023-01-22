Самые странные автомобили за всю историю Рено

Их так и не запустили в производство, и вот почему.

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Автопроизводители часто работают над проектами, которые никогда не увидят свет. Некоторые доходят до стадии концепта или даже прототипа… прежде чем от их дальнейшего развития отказываются. Чаще всего виной тому низкая рентабельность.

Компании не любят распространяться о подобных проектах и держат их в секрете. Но иногда производители вдруг решаются рассказать о своих тупиковых разработках.

Компания Renault даже один раз устроила выставку, посвященную таким разработкам, которая прошла с 15 декабря 1972 года по середину февраля 1973 года в знаменитом салоне Renault-Élysées (так тогда назывался дилерский центр Atelier Renault, расположенный на Елисейских Полях).

Среди них были некое подобие минивэна, опередившее свое время, купе на базе модели R16 и R4. Почти забытые сегодня, эти прототипы были героями статей журнала L'argus.

Проект 108, появившийся в 1948 году, напоминает 4CV. Как и у «Четверки», двигатель машины расположен сзади. Автомобиль должен был развить потрясающий успех 4CV, предлагая больше мощности и просторный салон. Но покупатель более крупных автомобилей хотел машины с багажниками сзади и двигателями спереди. И проект пришлось закрыть.

Renault Projet 108 и 118

Позже появился проект 118 от 1965 года. Он должен был развить успех Renault 4, выпускающегося с 1961 года. Кузов автомобиля был разработан итальянской кузовной компанией Ghia. В итоге же победил другой дизайн-проект от собственного дизайнерского бюро Renault. Так в 1968 году появился Renault 6.

Renault Projet 118

Проекты 600 и 900, несомненно, — самые удивительные из всех. Появились они в 1957 и 1959 годах соответственно. Эти концепты можно считать предшественниками минивэнов Espace или Scénic.

Renault Projet 900

Разработчики хотели оптимизировать внутреннее пространство. При этом двигатель оказался сзади, занимая немало места. Сегодня при взгляде сбоку легко перепутать, где у этой машины перед, а где зад. Среди минусов машины — отсутствие багажника и неудобная посадка за рулем. Эти дефекты были исправлены в проекте 900. Но водитель оставался незащищенным в случае ДТП, и разработчики Renault сдались, похоронив проект.

Renault Projet 114, 115 и 900

Еще три проекта — 114, 115 и 117 — были разработаны в первой половине 1960-х годов. Проект 114 представляет собой гранд-турер с передним расположением двигателя и задним приводом. Под длинным капотом можно было без труда спрятать мощный шестицилиндровый двигатель. Но руководство Renault предпочло более доступный и инновационный семейный автомобиль R16 — первый хэтчбек, который вышел в 1965 году.

Renault R16 Coupe

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Кстати, на этой же платформе, еще до появления R16, в 1963 году был разработан прототип 115 — купе с убирающейся крышей (купе-кабриолет). Его кузов почти не имел общих деталей с седаном. Поэтому затраты на производство автомобиля оказались слишком большими для нишевого рынка.

Что касается проекта 117, то из него позже получилась модель R12, появившаяся в 1969 году. Однако сам прототип 1965 года был очень странным и отличался склонностью к асимметрии: три фары спереди и запасное колесо на левой половине багажника.

Renault Projet 117

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