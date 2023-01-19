Штрафы теперь можно оплатить через соцсети: до чего техника дошла

Уведомления будут приходить с портала госуслуг.

Материалы по теме Какие авто выпустит АВТОВАЗ в 2023-м

Сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно получить через социальную сеть ВКонтакте и VK Мессенджер.

ВКонтакте также появилась возможность оплаты штрафов без комиссии через систему быстрых платежей. Информация будет загружаться автоматически.

Изучить само постановление о штрафе и посмотреть фото нарушения можно в личном кабинете Госуслуг.

Новая опция доступна пользователям Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Чтобы настроить оповещения, пользователю нужно привязать свой аккаунт ВКонтакте к Госуслугам.

Источник: Минцифры

Фото: «За рулем», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации





«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .



