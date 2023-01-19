«Москвич» выезжает из Москвы: дилерские центры открылись еще в 10 регионах

Первые партии машин поступят к дилерам уже до конца января.

Материалы по теме Какие авто выпустит АВТОВАЗ в 2023-м

Автомобили, произведенные на возрожденном заводе «Москвич», можно будет купить не только в Москве, но и в других российских городах: компания подтвердила партнеров в 10 крупных городах.

Уже в этом месяце автомобили будут отгружены в 21 дилерский центр в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе.

«До марта точки продаж и сервисного обслуживания „Москвич“ откроются еще в 12 городах России. На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, и в дальнейшем география присутствия будет расширяться. В октябре был проведен тендер на выбор дилеров сети „Москвич“, и сейчас мы постепенно подводим его итоги», — рассказал директор «Москвича» Дмитрий Пронин.

В конце декабря бензиновые Москвичи получили столичные дилеры, а буквально на днях в автосалонах появились и электромобили.

Источник: «Москвич»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва», Москвич