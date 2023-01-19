А почему портрет не пристегнут? Водитель получил штраф за необычного «пассажира» — журнал За рулем

А почему портрет не пристегнут? Водитель получил штраф за необычного «пассажира»

Это уже не первый случай несправедливого штрафа, полученного с камер.

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Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД беспристрастны: они фиксируют любые нарушения, происходящие на дороге, и передают данные в Центр обработки информации. Оттуда уже постановления о нарушении с суммой штрафа рассылаются автовладельцам.

Представляем, как же удивился водитель из Дагестана, когда получил штраф в размере 1000 рублей за не пристегнутого ремнем безопасности пассажира. И его недоумение можно понять: за пассажира камера приняла портрет, который хозяин авто разместил на пассажирском сиденье.

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Как выяснили СМИ, на портрете изображен лезгинский князь XVIII века Хаджи Давуд, который умер почти 300 лет назад.

Не исключено, что это фейк, так как фотография нечеткая и разобрать, что же на самом деле написано в постановлении, довольно сложно.

А почему портрет не пристегнут? Водитель получил штраф за необычного «пассажира»

Источник: ГТРК Дагестан

Фото: ГТРК Дагестан

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