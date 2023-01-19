А почему портрет не пристегнут? Водитель получил штраф за необычного «пассажира»

Это уже не первый случай несправедливого штрафа, полученного с камер.

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Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД беспристрастны: они фиксируют любые нарушения, происходящие на дороге, и передают данные в Центр обработки информации. Оттуда уже постановления о нарушении с суммой штрафа рассылаются автовладельцам.

Представляем, как же удивился водитель из Дагестана, когда получил штраф в размере 1000 рублей за не пристегнутого ремнем безопасности пассажира. И его недоумение можно понять: за пассажира камера приняла портрет, который хозяин авто разместил на пассажирском сиденье.

Как выяснили СМИ, на портрете изображен лезгинский князь XVIII века Хаджи Давуд, который умер почти 300 лет назад.

Не исключено, что это фейк, так как фотография нечеткая и разобрать, что же на самом деле написано в постановлении, довольно сложно.

Источник: ГТРК Дагестан

Фото: ГТРК Дагестан