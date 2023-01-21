Фальшивые ОСАГО: как не стать жертвой мошенников

Злоумышленники изобретают все новые и новые схемы обмана доверчивых граждан.

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При покупке ОСАГО через онлайн-сервисы или по телефону автомобилист может стать жертвой мошенников, даже не догадываясь, что приобрел фальшивый полис. Схем развода доверчивых и не сильно подкованных юридически граждан довольно много. Расскажем о наиболее распространенных.

Фальшивый сайт. Он похож на страницы известных страховых компаний или РСА, только вот адрес у него совсем другой. Такой ресурс может предлагать покупку полисов ОСАГО сразу у нескольких компаний. Если клиент решит приобрести полис ОСАГО по «выгодной цене», то велик риск, что он получит просто красивую картинку за достаточно приличные деньги. Купленный у подобного фальшивого страхового брокера полис является недействительным.

Страховка без выплат. При этом простом способе обмана клиенту практически сразу заявляют (или умышленно умалчивают), что в случае ДТП ни на какие выплаты рассчитывать не стоит. По сути, это бумажка для ГИБДД, а хозяина авто она никак не защищает. Полис не прописывается в Едином реестре страховщиков, и при наступлении страхового случая пострадавшим придется обращаться в суд, чтобы получить с виновника аварии восполнение ущерба. Стоимость такого документа почти на треть меньше, чем настоящего полиса.

Договор по телефону. Как правило, на эту уловку могут попасть те, у кого заканчивается срок действия полиса. Им поступает звонок с предложением оформить полис в другой страховой компании с существенным дисконтом. Перечислив деньги, клиент взамен получает красивую цветную бумажку, которая выглядит как полис ОСАГО, а на самом деле — обыкновенная фальшивка.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Центробанк рекомендует заключать договор ОСАГО только через сайт РСА или на сайтах известных страховых компаний, убедившись, что адреса страниц подлинные. Ну или по старинке — в офисе страховой компании.

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Источник: АиФ