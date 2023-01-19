Кроссоверы Peugeot привезли в Россию: за сколько можно купить — журнал За рулем

Кроссоверы Peugeot привезли в Россию: за сколько можно купить

Машины завозятся в страну по параллельному импорту.

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Компактный кроссовер Peugeot 2008 еще недавно поставляли в Россию официальным путем. Сейчас для ввоза французского автомобиля возможны лишь схемы параллельного импорта, и такие машины уже можно купить.

Цены на кроссовер варьируются от 2,6 до 3,1 млн рублей в зависимости от комплектации. В России предлагаются Active и Allure с 130-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и шестиступенчатым «автоматом».

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Топовая версия Peugeot 2008 оснащена системой стабилизации, ABS и ASR, датчиками дождя и света, подогревом передних сидений, задним парктроником и другими допопциями.

Кроссоверы Peugeot привезли в Россию: за сколько можно купить

Источник: РБК

Фото: Peugeot

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Отзывы о Peugeot 308 (2)

Peugeot 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Я бы не стал тут с Октавией сравнивать. Как ты не был хорош 308-й, по инженерным показателям он уступает последней как минимум связкой ДВС/трансмиссия. Мотор далеко не настолько резвый. А уж про архаичную гидромеханику вообще молчу. Однозначно уступит и однокласснику — ФВ Гольф. По степени вальяж...

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