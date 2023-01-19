Кроссоверы Peugeot привезли в Россию: за сколько можно купить

Компактный кроссовер Peugeot 2008 еще недавно поставляли в Россию официальным путем. Сейчас для ввоза французского автомобиля возможны лишь схемы параллельного импорта, и такие машины уже можно купить.
Цены на кроссовер варьируются от 2,6 до 3,1 млн рублей в зависимости от комплектации. В России предлагаются Active и Allure с 130-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и шестиступенчатым «автоматом».
Топовая версия Peugeot 2008 оснащена системой стабилизации, ABS и ASR, датчиками дождя и света, подогревом передних сидений, задним парктроником и другими допопциями.
Источник: РБК
Фото: Peugeot
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