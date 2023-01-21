Мерседес будет устанавливать на свои модели гигантский дисплей

Новейшая технология единого изогнутого экрана недавно была представлена ​​на выставке CES в Лас-Вегасе.

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Следующее поколение моделей Mercedes-Benz компактного и среднего класса вплоть до C-класса будет основано на совершенно новой платформе.

Модульная архитектура Mercedes (MMA) представляет собой электрическую платформу, но также может вмещать и двигатели внутреннего сгорания, которые будут использованы только в качестве дополнения, чтобы увеличить запас хода.

Внутри модели, построенные на основе ММА, обязаны быть роскошными и технически продвинутыми, одним из элементов этого служит изогнутый дисплей с невидимой панелью управления и идентификацией водителя, представленный компанией Continental.

Изогнутый дисплей, протянутый от стойки к стойке, — это одновременно и водительский, и центральный, и пассажирский экраны.

Он невидим, когда не используется, и работает «по требованию». А в остальное время не выглядит как пустое черное пятно: вместо этого он сливается с декоративной поверхностью, образуя единое целое, выполненное из дерева, карбона или любого другого премиального материала.

Длина изогнутого сверхширокого дисплея — 1,29 метра, а диагональ — 47,5 дюймов. В его освещении использовано более 3 тысяч светодиодов.

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Подсветка матрицы обеспечивает высококонтрастное изображение, а также устройство имеет функцию затемнения отдельных областей экрана, которые не задействованы в данный момент. Технология локального затемнения экономит электроэнергию и улучшает читаемость.

Массовое внедрение изогнутых сверхшироких дисплеев в автомобилях Мерседес запланировано на 2025 год.

Некоторые исследователи считают, что водители опасно перегружены умными системами.



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Источник: Contrinental



Фото: Depositphotos