Хитрость, которая поможет быстрее прогреть авто

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Специалист «За рулем» Алексей Ревин объяснил, как обойтись без ненужных расходов..

По его словам, когда машина завелась, нужно установить малую скорость вращения электровентилятора. Воздушный поток нужно сразу направить на ветровое стекло, чтобы оно прогревалось постепенно. В противном случае оно может лопнуть от резкого перепада температуры. Замена стекла стоит немалых денег даже на бюджетном автомобиле.

Скорость вращения вентилятора не стоит повышать раньше времени. Толку от этого все равно не будет.

Сначала используйте систему рециркуляции, чтобы прогревался тот воздух, который берется из салона, а не с холодной улицы. Когда салон прогреется, отключите рециркуляцию, чтобы стекла не запотевали.

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