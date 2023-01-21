Хитрость, которая поможет быстрее прогреть авто — журнал За рулем

Хитрость, которая поможет быстрее прогреть авто

Неправильное использование отопителя может влететь вам в копеечку.

Материалы по теме
Сто раз подумайте, прежде чем покупать авто из столиц: и вот почему

Специалист «За рулем» Алексей Ревин объяснил, как обойтись без ненужных расходов..

По его словам, когда машина завелась, нужно установить малую скорость вращения электровентилятора. Воздушный поток нужно сразу направить на ветровое стекло, чтобы оно прогревалось постепенно. В противном случае оно может лопнуть от резкого перепада температуры. Замена стекла стоит немалых денег даже на бюджетном автомобиле.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Скорость вращения вентилятора не стоит повышать раньше времени. Толку от этого все равно не будет.

Сначала используйте систему рециркуляции, чтобы прогревался тот воздух, который берется из салона, а не с холодной улицы. Когда салон прогреется, отключите рециркуляцию, чтобы стекла не запотевали.

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Фото: YouTube

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
Тест китайских кроссоверов Chery Omoda C5 и FAW T77
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
Двигатель Мустанга и клиренс 300 мм — крутой «уазик» из Америки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров37
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: