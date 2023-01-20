Haval прибавил в цене — журнал За рулем

Haval прибавил в цене

Подорожали почти все модели китайского бренда.

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Кроссоверы Haval F7 и F7x в топовых версиях Tech Plus, продающиеся в России, подорожали на 150 тыс. рублей. Изменения в прайс-лист внесены для автомобилей 2023 года выпуска.

Таким образом, Haval F7 2023 года производства теперь стоит от 2,3 до 3,2 млн рублей, а купеобразный Haval F7x — от 2,4 до 3,3 млн рублей.

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Примерно на столько же подорожал Dargo, и теперь его можно купить за 3 млн рублей. Цена на кроссовер Jolion во всех комплектациях увеличилась на 100 тыс. рублей, его продают от 1,9 млн рублей.

Haval прибавил в цене

Источник: Wroom

Фото: Haval

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