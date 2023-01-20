Стало известно, на сколько к середине года подорожают в России услуги авторемонта

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Директор и сооснователь сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев, основываясь на аналитических расчетах, считает, что к середине года стоимость услуг по ремонту автомобилей в России вырастет на 14%.
«Почти 40% затрат в автосервисе — это фонд оплаты труда, а сотрудники находятся в такой же ситуации, как и любой житель страны, у которых выросли расходы. Соответственно, надо повышать зарплаты. Подорожали все расходные материалы, все оборудование, увеличились налоги. Соответственно, все это отразится на стоимости услуг, и по итогам первого полугодия 2023 года я прогнозирую их рост на 12–14%», — объяснил он.
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Он отметил, что к началу этого года примерно на 30–40% уже подорожали оригинальные запчасти, неоригинальные выросли за год на 15–20%.
Источник: Известия
Фото: За рулем
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