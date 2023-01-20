Ловят всех: ГИБДД начала операцию по выявлению пьяных за рулем — журнал За рулем

Ловят всех: ГИБДД начала операцию по выявлению пьяных за рулем

Рейд «Нетрезвый водитель» начнется вечером 20 января и продлится до 22 января.

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Управление Госавтоинспекции Москвы объявило о масштабном рейде, который продлится в столице с 20 по 22 января. Также ГИБДД просит автомобилистов не оставаться равнодушными к пьянству за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно и управляют машиной с признаками опьянения.

Госавтоинспекция предупреждает о последствиях такого поведения: зачастую это приводит к трагедиям, поэтому после употребления алкоголя садиться за руль категорически нельзя. По оперативным данным, в Москве с 1 по 19 января пресечено более 600 фактов управления машиной в нетрезвом виде.

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Источник: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

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