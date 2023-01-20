Топ-5 моделей, которые подорожали меньше всего — журнал За рулем

Топ-5 моделей, которые подорожали меньше всего

Некоторые машины почти удержались в десятипроцентной «дельте», а иные - взлетели на 75%!

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Наименее подорожавшими популярными авто являются три модели АВТОВАЗа: за прошлый год Lada Granta, Niva Travel и Niva Legend выросли в цене базовой версии, соответственно, всего на 13%, 14% и 17%. И это действительно немного, ведь ближайшие конкуренты в этом соревновании — это Geely Atlas Pro и Haval F7, подорожавшие на 31% и 33%.

Но это «цветочки» по сравнению с теми, чьи цены по-настоящему взлетели. Лидер антирейтинга — Chery Tiggo 4: его начальная комплектация в января 2022 года оценивалась в 1 139 900 рублей, а в январе 2023 года — уже в 1 999 900 рублей… Плюс 75%!

Топ-5 моделей, которые подорожали меньше всего

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Источник: «Автостат»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

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