Завораживает: очень длинные автопоезда в Австралии

Что они только не возят — продукты, жидкости, лес, химикаты, животных… И все — просто в огромных объемах и количествах!

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Наверное, каждый, кто хоть немного погружен в мир автомобилизма, слышал об исполинских автопоездах, бороздящих просторы Австралии… Местное законодательство почти не ограничивает предельную длину автопоезда, а мощности тягачей таковы, что позволяют составлять с десяток фур вместе. К тому же до ближайшей железной дороги — сотни километров.

Именно поэтому автопоезда являются настоящими королями австралийских дорог. Завидев такой, автомобилисты предпочитают съехать с дороги и пропустить, потому что останавливаются они примерно как… поезда. Длина — полсотни метров, вес — 150 тонн, вот вполне обычные параметры австралийского автопоезда. Приятного просмотра!

Видео: YouTube / HOT Motors