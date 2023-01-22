Подросток украл внедорожник и заехал на полицейскую машину — журнал За рулем

Подросток украл внедорожник и заехал на полицейскую машину

Но это еще не самое серьезное из того, что он успел натворить.

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В полицию штата Вашингтон поступило сообщение о том, что 14-летний подросток взял женщину в заложники.

Подозреваемого обнаружили, когда его автомобиль стоял на парковке. Land Rover, конечно, оказался краденным. Патруль стал преследовать малолетнего преступника, но тот ударил по полицейской машине кормой внедорожника, заехав задними колесами на капот.

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Во время погони удалось проколоть внедорожнику колеса. Через некоторое время подросток остановился и сдался. Его арестовали. Теперь он обвиняется в угоне и вождении с приостановленными правами, а также в других правонарушениях. Женщину, которую он удерживал, освободили.


Источник: Officer.com

Фото: YouTube

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