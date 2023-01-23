Производство «Джихад-машины» организуют в Чечне

На заводе «Чеченавто» планируется запустить производство легкого военного автомобиля. Переговоры об этом власти Чеченской Республики сейчас ведут с Минпромторгом РФ. Автомобиль получит название «Джихад-машина» и впоследствии пройдет испытания в Российском университете спецназа.
Также будет проработан вопрос создания крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной, на территории Чеченской Республики.
«Учитывая важность наличия железной дороги для логистики, создание центра рассматривается на базе ООО „Чеченавто“ или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа „Грозный“», — рассказали в правительстве республики.
В настоящее время на базе завода «Чеченавто» уже осуществляется сборка автомобилей Lada Granta, а в октябре прошлого года началась сборка новой модели ГАЗель Некст.
Источник: ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС
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