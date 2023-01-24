Эксперт рассказал о главной ошибке при парковке авто с АКП

Припарковав машину, автолюбители часто переводят селектор трансмиссии в режим (P) и выключают двигатель. А потом сталкиваются с проблемами.

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Часто водители, у которых автомобиль с автоматической коробкой, не пользуются стояночным тормозом, а напрасно, особенно на уклоне. В итоге нагрузка кузова «падает» на защелку фиксатора на вале коробки. Защелка со временем изнашивается и начинает проскальзывать.

Вытягивается тросик привода управления коробкой, а значит, начинаются проблемы с электрикой: глючат фонари заднего хода, может отказать стартер.

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин советует при парковке на уклоне всегда использовать ручник, причем делать это раньше, чем переводить рычаг в положение «паркинг»

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Подвох в том, что проваливается рычаг во впадину легко, а вот «вынуть» его оттуда бывает затруднительно. Владельцы машин с автоматическими коробками знают, насколько тяжело передвинуть селектор коробки из положения Р, если машина стояла на уклоне.

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Также он советует не переводить селектор в положение Р, пока автомобиль полностью не остановится. Фиксатор издаст треск, а в рабочую жидкость автомата попадут сколотые с поверхностей частицы стали.

Как надо

Паркуясь, следует выжать педаль тормоза, затем, не отпуская ее, затянуть стояночный тормоз, тем самым снизив нагрузку на механический или электрический привод. И только после этого переводить селектор автоматической коробки в положение Р.

Возвращаясь за руль, водитель должен действовать в обратном направлении. Выжать педаль тормоза, перевести селектор АКП в режим D или «задний ход» (R), а потом снять автомобиль со стояночного тормоза.

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