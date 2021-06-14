7 способов убить автомат: самые частые ошибки водителей

Большинство из них сводятся к тому, что водители, пересаживаясь на машину с автоматической коробкой, продолжают ездить, как на механике.

1. Экстремально ездить

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Водитель нажимает обе педали до упора. А потом, отпустив тормоз, резко срывается с места с пробуксовкой колес и дымом из-под шин.

Чем опасно?

Гидротрансформатор работает с запредельной нагрузкой. Рабочая жидкость интенсивно перемешивается — коробка перегревается. От высоких температур жидкость быстро деградирует, разрушаются все пластмассовые детали (особенно сепараторы подшипников), страдают элементы блокировки гидротрансформатора. После нескольких подобных «упражнений» коробка может полностью выйти из строя.

Как правильно?

Так стартовать и дрифтовать можно только на механике и на роботах, у которых вместо гидротрансформатора стоят спортивные сцепления.

2. Трогаться с непрогретой жидкостью

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Коробка нуждается в прогреве не меньше, чем двигатель. Летом можно трогаться через пару минут. Но первые несколько километров, пока рабочая жидкость в автомате не прогреется, не стоит давить газ в пол.

Чем опасно?

Могут «полететь» уплотнения в гидроблоке и сальники.

Как правильно?

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Температура рабочей жидкости в АКП должна колебаться от 50 до 90 °С. Не трогайтесь с места, пока температура двигателя не достигнет хотя бы 20 °С.

Ну а если температура превышает 90°С, надо снизить нагрузку. Понятно, что в пробке это не удастся. А выбираясь из грязи, сделайте паузу — «остыньте».

3. Пренебрегать правилами буксировки

Для старых автомобилей с автоматами действовало правило 50/50 — автомобиль разрешалось буксировать со скорость не более 50 км/ч на расстояние до 50 км. Для многих современных машин правило стало жестче:30/30. А некоторые производители и вовсе разрешают лишь закатить автомобиль на эвакуатор и перемещать по ремзоне в сервисе.

Чем опасно?

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При заглушенном двигателе в коробке не работает насос, подающий рабочую жидкость. При этом пакеты фрикционов проворачиваются без обильного поступления смазки, что приводит к их быстрому износу.

Как правильно?

Автомобиль буксируйте на небольшие расстояния и на малой скорости. Надо взять на буксир другую машину с АКП? Сравните размеры. Если инструкция разрешает вашему внедорожнику тянуть прицеп массой до нескольких тонн, значит, примерно такую же легковушку можно отбуксировать. Крупнее не стоит — перегреете АКП. Используйте режим Sport, так коробка не будет забираться на высокие передачи и станет меньше переключаться.

Буксировка автомобиля с автоматом возможна, но только недалеко и неспеша.

4. Включать нейтраль при любой остановке

Казалось бы, что тут вредного? Перевод селектора в положение N помогает поддерживать оптимальную температуру в коробке передач. Ведь гидротрансформатор перестанет передавать крутящий момент и, соответственно, греть жидкость. Да и топливо сэкономим — мотор не будет расходовать энергию на перемешивание жидкости.

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Чем опасно?

Фрикционам включения первой передачи придется несладко. При каждом включении положения D после нейтрали фрикционы должны будут лишний раз замыкаться. А это дополнительный износ.

Как правильно?

В ожидании переключения светофора включать нейтраль не стоит. А вот при более длительных остановках, например, на ж/д переездах или в глухих заторах, лучше все-таки перевести селектор в положение N или P.

Не включайте нейтраль в движении. На больших скоростях коробке передач будет сложнее сориентироваться, какую передачу «подоткнуть».

5. Ездить в горах, как в городе

При торможении двигателем многие принудительно включают одну из низких передач.

Чем опасно?

Неопытный водитель может неправильно выбрать передачу. И древние автоматы с примитивным алгоритмом переключения будет сильно перегружать фрикционы в момент включения.

Как правильно?

Пониженные передачи имеет смысл использовать на протяженном участке крутых спусков-подъемов. На дороге попроще достаточно перевести коробку передач в режим Sport. Тогда двигателю и коробке будет легче на подъемах. А торможение двигателем улучшится и без вмешательства водителя.

А вот режим ЕСО использовать в горах не следует. Коробка в этом режиме постоянно стремится переключиться на высшие передачи — это сильно увеличит количество срабатываний фрикционов и ускорит общий износ автомата.

6. Неправильно парковаться

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Многие водители не пользуются стояночным тормозом, а ограничиваются переводом коробки в режим паркинга. Замечали, что при парковке на уклоне бывает очень трудно перевести селектор АКП из положения «паркинг» в любое другое?

Чем опасно?

Вся нагрузка кузова идет на защелку фиксатора на вале коробки. Защелка со временем изнашивается и начинает проскальзывать. Вытягивается тросик привода управления коробкой, а значит начинаются проблемы с электрикой. Может отказать стартер или перестанут включаться фонари заднего хода.

Как правильно?

При парковке на уклоне всегда используйте ручник. И затягивайте стояночный тормоз раньше, чем переведете селектор в положение «паркинг».

Не переводите селектор в положение Р, пока автомобиль полностью не остановится. Фиксатор издаст треск, а в рабочую жидкость автомата попадут сколотые с поверхностей частицы стали.

7. Отказаться от защиты

Нижнюю часть картера коробки гораздо проще повредить о дорожные препятствия, чем корпус механической коробки.

Чем опасно?

Под тонким жестяным поддоном расположен приемник насоса, перекачивающего рабочую жидкость. Вмятина на поддоне — и приемник будет обломан или закроется его входное отверстие, и тогда перебои в подаче жидкости обеспечены.

Как правильно?

Необходима прочная защита двигателя и коробки передач. Но будьте внимательны: нештатная защита может ухудшить обдув коробки встречным потоком воздуха и поспособствовать перегреву. Кстати, после бездорожья следует отмыть низ двигателя и автомата от слоя глины, чтобы сохранить расчетный отвод тепла.

Как узнать температуру жидкости в автомате?

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Автомобилей, у которых температура в коробке выводится на штатный дисплей бортового компьютера, мало. Но существуют альтернативные способы мониторинга, которые подходят для всех машин:

Подключите к диагностическому разъему OBD II маршрутный компьютер, который позволит считывать температуру в АКП.

Или установите в диагностический разъем адаптер типа ELM 327. А в смартфон — подходящую диагностическую программу, которая позволяет узнать текущую температуру.

Некоторые автомобили не транслируют на разъем OBD II данные о температуре. Но и в этом случае есть выход. Установите термодатчик в трубку, направляющую жидкость из АКП в радиатор охлаждения, и указатель температуры в салоне автомобиля.

Фото на заставке: depositphotos