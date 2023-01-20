Почти живой: погода влияет на «настроение» двигателя

Особенно температура за бортом.

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Погода, несомненно, влияет на работу мотора, например, зимний воздух плотнее, а значит, в единице его объема содержится больше кислорода. Это положительно сказывается на показателях мощности.

Однако если воздух совсем холодный, например, температура упала ниже 20 градусов, то может возникать эффект падения рабочей температуры мотора. В результате его КПД резко снизится. Особенно сильно это проявляется на дизелях, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Кроме того, при резких перепадах температур, например, от сильного минуса к плюсу, маcло может набрать влагу из конденсата в картере двигателя. Естественно, это влияет на его смазывающие свойства, и износ двигателя ускоряется.

При температурных скачках конденсат может попадать в электрические разъемы, вызывая проблемы с бортовой электроникой.

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Эксперт также напомнил, что при низких температурах мотор нуждается в прогреве. Если ехать «на холодную», это ускорит его износ.

А вот электрический мотор лишен этих проблем и в зимних условиях, чего не скажешь о блоке аккумуляторных батарей.

Эти два режима езды напрочь убивают шины.

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Источник: ПРАЙМ



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