От ОСАГО можно отказаться досрочно: для кого это актуально

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, также добровольцы и другие военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, имеют право досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть премии.
Для этого военнослужащий или тот, кому была оставлена доверенность, должен обратиться в офис страховой компании или воспользоваться личным кабинетом на сайте страховщика.
Для досрочного прекращения договора страхования необходимо приложить к заявлению соответствующие документы, которые подтверждают факт службы, например военный билет. При этом 23% стоимости ОСАГО составляет страховая премия, которую компания оставляет себе.
Источник: РБК
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