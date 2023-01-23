От ОСАГО можно отказаться досрочно: для кого это актуально

Соответствующее распоряжение Банка России вступило в силу с 23 января.

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Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, также добровольцы и другие военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, имеют право досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть премии.

Для этого военнослужащий или тот, кому была оставлена доверенность, должен обратиться в офис страховой компании или воспользоваться личным кабинетом на сайте страховщика.

Для досрочного прекращения договора страхования необходимо приложить к заявлению соответствующие документы, которые подтверждают факт службы, например военный билет. При этом 23% стоимости ОСАГО составляет страховая премия, которую компания оставляет себе.

Источник: РБК