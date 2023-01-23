Обычная заправка, обычный автомобиль: пожар на АЗС в Якутске (видео) — журнал За рулем

Обычная заправка, обычный автомобиль: пожар на АЗС в Якутске (видео)

Первые кадры этого видео совершенно не предвещают беды. Автомобиль просто стоит у колонки, идет заправка...

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Серьезный пожар случился 20 января в Якутске на заправочной станции на четвертом километре Окружного шоссе Видео инцидента в считанные часы облетело соцсети. Мы видим, что хэтчбек Toyota Vitz стоит у колонки и, судя по положению шланга, заправка уже началась.

Затем к колонке подходит работник АЗС, и в этот момент под машиной вспыхивает яркое пламя. Очевидно, значительная часть топлива попала на дорожное покрытие и по какой-то причине воспламенилась. Источник пишет, что через несколько минут пожарные были на месте, но спасти машину им уже не удалось. О пострадавших в инциденте не сообщается.

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