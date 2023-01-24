Выяснилось, почему этот XRAY не пошел в серию — журнал За рулем

Выяснилось, почему этот XRAY не пошел в серию

Lada XRAY был ярким проектом со сложной судьбой, причем одна из сложностей подстерегала его в самом начале пути...

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«Ну почему вы его не выпустили?» — пожалуй, именно такой комментарий в адрес АВТОВАЗа чаще всего можно увидеть под фотографиями концепта Lada XRAY 2012 года. Аффилированный с производителем канал «На заводе» рассказал, что этот концепт изначально и не задумывался как серийный — он имел очень тесный салон и гипертрофированные колеса.

Стоит отметить, что в то время официальные лица завода действительно нигде не указывали, что такая машина пойдет в серию. Дизайнеру Стиву Маттину важно было показать новый фирменный стиль Lada, что и было сделано. А вот позднее появился второй концепт, который выпущенная в 2016 году серийная модель почти полностью повторяла. Однако запомнили все именно тот, первый XRAY...

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Фото: «За рулем», АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

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