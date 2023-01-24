Выяснилось, почему этот XRAY не пошел в серию

«Ну почему вы его не выпустили?» — пожалуй, именно такой комментарий в адрес АВТОВАЗа чаще всего можно увидеть под фотографиями концепта Lada XRAY 2012 года. Аффилированный с производителем канал «На заводе» рассказал, что этот концепт изначально и не задумывался как серийный — он имел очень тесный салон и гипертрофированные колеса.
Стоит отметить, что в то время официальные лица завода действительно нигде не указывали, что такая машина пойдет в серию. Дизайнеру Стиву Маттину важно было показать новый фирменный стиль Lada, что и было сделано. А вот позднее появился второй концепт, который выпущенная в 2016 году серийная модель почти полностью повторяла. Однако запомнили все именно тот, первый XRAY...
Видео: YouTube / На заводе
Фото: «За рулем», АВТОВАЗ
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