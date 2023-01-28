В Краснодарском крае ДПС эвакуировала машину ДПС

Любопытный видеоролик снял один инициативный гражданин в одном из городов Краснодарского края. Он заметил автомобиль ДПС, припаркованный в неположенном месте — явно ближе положенных пяти метров от пешеходного перехода. По словам автора видео, другие автомобили эвакуируют отсюда с завидной регулярностью.
На место прибыл эвакуатор в сопровождении еще одного экипажа ДПС. Они произвели необходимые замеры, после которых сомнений в неправильности такого варианта парковки не осталось. Некоторое время ушло на понятное замешательство, но автомобиль коллег инспекторам все же пришлось эвакуировать.
Источник: ВКонтакте / ЯЖводитель
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