В Краснодарском крае ДПС эвакуировала машину ДПС

Инспекторы припарковали автомобиль не по правилам. Прибывшие на место коллеги призадумались…

Любопытный видеоролик снял один инициативный гражданин в одном из городов Краснодарского края. Он заметил автомобиль ДПС, припаркованный в неположенном месте — явно ближе положенных пяти метров от пешеходного перехода. По словам автора видео, другие автомобили эвакуируют отсюда с завидной регулярностью.

На место прибыл эвакуатор в сопровождении еще одного экипажа ДПС. Они произвели необходимые замеры, после которых сомнений в неправильности такого варианта парковки не осталось. Некоторое время ушло на понятное замешательство, но автомобиль коллег инспекторам все же пришлось эвакуировать.

Источник: ВКонтакте / ЯЖводитель