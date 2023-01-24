Не Lada и не Hyundai: назван новый лидер в сегменте кроссоверов и внедорожников — журнал За рулем

Не Lada и не Hyundai: назван новый лидер в сегменте кроссоверов и внедорожников

После пятилетнего доминирования Hyundai, чье лидерство зиждилось на кроссовере Creta, отдал пальму первенства в сегменте SUV…

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В 2022 году россияне приобрели 39 252 новых кроссовера марки Chery. Это лишь на 2% меньше, чем годом ранее, и этого хватило, чтобы завоевать первое место по продажам в сегменте SUV. Около половины данного объема обеспечили Tiggo 7 Pro и его дореформенный собрат Tiggo 7.

Отечественный внедорожник Niva Travel в минувшем году продавался лучше указанных моделей, но в суммарных продажах SUV (с учетом Niva Legend) бренд Lada лишь на втором месте с результатом 35 506 штук, что на 30,2% меньше, чем в 2021-м.

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Замыкает тройку Haval, у него 4128 проданных кроссоверов (-7,1%), а лидер предыдущих пяти лет Hyundai, которому победа ковала Creta, лишь на четвертом месте: 29 608 авто и минус 66,9% по сравнению с прошлым годом…

Но сама Крета в рейтинге моделей SUV все же вошла в тройку бестселлеров сегмента: Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro, Hyundai Creta.

Не Lada и не Hyundai: назван новый лидер в сегменте кроссоверов и внедорожников

Источник: «Автостат»

Фото: «За рулем», «Автостат»

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