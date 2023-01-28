Светодиодные поворотники научились имитировать работу ламп накаливания

Возвращение к «старому» выглядит немного странновато, но дело в том, что такой свет гораздо приятнее глазу.

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Mazda впервые установила на моделях CX-30 и MX-30 2023 года светодиодные указатели поворота, которые включаются и выключаются постепенно, как бы имитируя работу ламп накаливания.

Многие новые автомобили имеют светодиодные поворотники, мгновенно срабатывающие между включением и выключением, без плавного затухания, которое свойственно поворотникам старых автомобилей.

Дело в том, что у светодиодов нет нити накаливания для нагрева, как у старых ламп. Таким образом, в то время как на автомобилях 90-х годов мы видим приятную, похожую на сердцебиение пульсацию, в ритме сигнала поворота, светодиодная лампа современного автомобиля загорается и гаснет резко и тревожно.

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Светодиоды более эффективны, но эстетически немного раздражают, поэтому инженеры Мазды решили сделать поворотники приятнее глазу.

Не так-то было и просто

Руководитель разработки таких ламп Ацуши Ёсида описал основную проблему, которая возникла у инженеров. На протяжении пары лет не удавалось добиться того, чтобы светодиодные лампы загорались и гасли плавно: первую запланированную установку в Mazda3 даже пришлось из-за этого отменить.

Но в конце концов удалось настроить световой сигнал с шагом 0,01 секунды, проблема была решена, и такой поворотник впервые установили на Mazda CX-30.

Можно ли открыть автомобиль с помощью смартфона? Ответ тут.



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Источник: thedrive.com

Фото: Depositphotos

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