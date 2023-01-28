Вот что будет, если подарить жене Gentra вместо Malibu — журнал За рулем

Вот что будет, если подарить жене Gentra вместо Malibu

В итоге новенькая машина оказалась разбита.

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Девушка не удержалась и улетела в припаркованный автомобиль

В Узбекистане стало вирусным видео, на котором молодой человек дарит своей жене автомобиль. Но вот беда: она хотела другой.

Молодая ташкентская красавица мечтала о Chevrolet Malibu. Каково же было ее удивление, когда она увидела под своими окнами совсем другой подарок.

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Это был тоже седан, более бюджетный и произведенный в Узбекистане: Daewoo Gentra. Стоимость такой машины, и которая, скорее всего, была подержанной, примерно в три раза меньше, чем Malibu.

Неудивительно, что девушка пришла в ярость, схватила кирпич и стала разбивать лобовое стекло подарка, а ее ухажер схватился за голову.

«Мне б десятку подержанную, но нормальную, на ходу, подарили бы, я б рада была», — написала русская девушка в комментариях под видео.

Источник: Upl24

Фото: ВКонтакте

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