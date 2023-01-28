Вот что будет, если подарить жене Gentra вместо Malibu

В Узбекистане стало вирусным видео, на котором молодой человек дарит своей жене автомобиль. Но вот беда: она хотела другой.
Молодая ташкентская красавица мечтала о Chevrolet Malibu. Каково же было ее удивление, когда она увидела под своими окнами совсем другой подарок.
Это был тоже седан, более бюджетный и произведенный в Узбекистане: Daewoo Gentra. Стоимость такой машины, и которая, скорее всего, была подержанной, примерно в три раза меньше, чем Malibu.
Неудивительно, что девушка пришла в ярость, схватила кирпич и стала разбивать лобовое стекло подарка, а ее ухажер схватился за голову.
«Мне б десятку подержанную, но нормальную, на ходу, подарили бы, я б рада была», — написала русская девушка в комментариях под видео.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: Upl24
Фото: ВКонтакте
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.