Сделал «карьеру»: этот кроссовер Renault раньше был минивэном

Речь, конечно же, о Renault Espace, который дебютировал в ноябре 1983 года и в этом году должен был отметить свое 40-летие. Но некогда столь успешный сегмент утратил свою популярность.
Поэтому Espace «мутировал», и в шестом поколении у модели появился четкий характер кроссовера. Как объявил Renault, «известное имя» дебютирует весной 2023 года в виде пяти- или семиместного SUV.
Пока официально не объявлено, будет ли Espace в модельном ряду Renault выше Koleos, который имеет всего пять мест, или же он заменит его.
В основу нового Espace легла платформа CMF-CD альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на ней же было построено и пятое поколение Эспаса. Нельзя сказать, что это совсем свежая архитектура, но, тем не менее, на ней базируются и Renault Austral, и нынешние поколения Nissan Qashqai и X-Trail или Mitsubishi Outlander.
Дизайн
Что касается дизайна, то тон тут задают Austral и купе-внедорожник Arkana, поэтому новый Espace должен предстать с большим ромбом Renault в решетке радиатора и фарами настолько же низкими, насколько и широкими. Ожидаются также мощные пластиковые расширители колесных арок, намек на защиту днища спереди и сзади и круто скошенная задняя часть.
***
Увы, это тренд времени: пионер минивэнов былых времен вскоре откажется от своего имени в пользу еще одного кроссовера.
- Что ждет российский авторынок, по мнению дилеров, вы узнаете здесь.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: auto-motor-und-sport.de
Фото: Renault
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.