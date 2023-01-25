Сделал «карьеру»: этот кроссовер Renault раньше был минивэном

Топовый внедорожник, название которого известно многим, компания представит весной 2023 года.

Речь, конечно же, о Renault Espace, который дебютировал в ноябре 1983 года и в этом году должен был отметить свое 40-летие. Но некогда столь успешный сегмент утратил свою популярность.

Поэтому Espace «мутировал», и в шестом поколении у модели появился четкий характер кроссовера. Как объявил Renault, «известное имя» дебютирует весной 2023 года в виде пяти- или семиместного SUV.

Пока официально не объявлено, будет ли Espace в модельном ряду Renault выше Koleos, который имеет всего пять мест, или же он заменит его.

В основу нового Espace легла платформа CMF-CD альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на ней же было построено и пятое поколение Эспаса. Нельзя сказать, что это совсем свежая архитектура, но, тем не менее, на ней базируются и Renault Austral, и нынешние поколения Nissan Qashqai и X-Trail или Mitsubishi Outlander.

Материалы по теме Грузовая Нива стала еще удобнее

Дизайн

Что касается дизайна, то тон тут задают Austral и купе-внедорожник Arkana, поэтому новый Espace должен предстать с большим ромбом Renault в решетке радиатора и фарами настолько же низкими, насколько и широкими. Ожидаются также мощные пластиковые расширители колесных арок, намек на защиту днища спереди и сзади и круто скошенная задняя часть.

***

Увы, это тренд времени: пионер минивэнов былых времен вскоре откажется от своего имени в пользу еще одного кроссовера.



Что ждет российский авторынок, по мнению дилеров, вы узнаете здесь.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .





Фото: Renault