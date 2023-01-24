Роста автопродаж в штуках в 2023 году не предвидится, рассказал «Российской газете» генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
Причины лежат на поверхности, и они взаимосвязаны: отсутствие поставок европейских, японских и корейских автомобилей, высокие цены и низкий покупательский спрос.
Если в 2022 году дилеры дораспродавали остатки со складов импортеров, то в текущем году насыщать рынок иномарками будут лишь китайские бренды и параллельный импорт, который больших объемов продаж, как выяснилось, не дает.
Основными драйверами авторынка в 2023 году останутся китайские бренды и АВТОВАЗ, также считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
Он отметил, что параллельный импорт развивать, конечно, можно, только вот машины по таким поставкам выходят очень дорогими из-за накладных расходов, связанных с логистикой и таможней. Поэтому развитие этого сектора будет зависеть исключительно от спроса.
Отложенный спрос и отсутствие новых потрясений, конечно, окажут позитивное влияние на динамику авторынка, но стабилизации цен ожидать не стоит, они предложат ползти вверх, и это общемировой тренд. Растет стоимость энергоносителей, сырья, логистики, и сохраняется дефицит полупроводников. Так что перспективы у будущих покупателей автомобилей не радужные.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos
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