Осталось два канала поступления новых автомобилей.

Материалы по теме Правила проезда автомобилей через границу станут жестче — Госдума

Роста автопродаж в штуках в 2023 году не предвидится, рассказал «Российской газете» генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Причины лежат на поверхности, и они взаимосвязаны: отсутствие поставок европейских, японских и корейских автомобилей, высокие цены и низкий покупательский спрос.

Если в 2022 году дилеры дораспродавали остатки со складов импортеров, то в текущем году насыщать рынок иномарками будут лишь китайские бренды и параллельный импорт, который больших объемов продаж, как выяснилось, не дает.

Основными драйверами авторынка в 2023 году останутся китайские бренды и АВТОВАЗ, также считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Материалы по теме Бизнес теперь предпочитает эти машины

Он отметил, что параллельный импорт развивать, конечно, можно, только вот машины по таким поставкам выходят очень дорогими из-за накладных расходов, связанных с логистикой и таможней. Поэтому развитие этого сектора будет зависеть исключительно от спроса.

Отложенный спрос и отсутствие новых потрясений, конечно, окажут позитивное влияние на динамику авторынка, но стабилизации цен ожидать не стоит, они предложат ползти вверх, и это общемировой тренд. Растет стоимость энергоносителей, сырья, логистики, и сохраняется дефицит полупроводников. Так что перспективы у будущих покупателей автомобилей не радужные.

Огромный интерес в регионах вызвали бензиновые Москвичи.



«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos

[table id="1598"]