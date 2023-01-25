Автоинструктор назвал обувь, непригодную для вождения

Неудобная обувь сковывает движения водителя.

Шеф-инструктор и руководитель академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев предупредил, что если водитель находится за рулем в неудобной обуви, он получает меньше информации о том, что происходит во время торможения. Ему также сложно дозировать нажатие на педаль тормоза, и в нужный момент он может не почувствовать, что сработала антиблокировочная система тормозов.

Для надежного торможения он советует выбирать удобную обувь без выступающих частей и высоких каблуков, плотно сидящую на ноге.

«Самый главный критерий — обувь должна быть удобной и хорошо зафиксированной на стопе. Никаких каблуков, никаких тапок. Лучше обойтись без валенок и калош. Ботинки с широким и высоким рантом также лучше не использовать», — рекомендовал эксперт.

Он также не советует находиться за рулем в обуви на платформе. Даже в короткой поездке лучше переобуться. При этом он предупредил, что ни в коем случае не стоит оставлять «сменку» в районе педалей.

Источник: Газета.ru

Фото: Wikipedia