Взятка гаишнику обернулась уголовным делом (видео)

В Белоруссии регистрирующая камера в салоне милицейского автомобиля зафиксировала попытку дачи взятки должностному лицу. Облетевшее Сеть видео еще раз напоминает всем, чем чревато такое поведение — и в Белоруссии, и в России.
51-летний водитель Мерседеса выехал на встречку для обгона на нерегулируемом пешеходном переходе, за что был остановлен для составления протокола. Дальше он попробовал дать взятку, остался глух к предупреждениям, попытался оставить конверт с деньгами в машине ГАИ и теперь находится под уголовным делом.
Видео: ВКонтакте / Дальнобойщики
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.