Взятка гаишнику обернулась уголовным делом (видео) — журнал За рулем

Взятка гаишнику обернулась уголовным делом (видео)

А точнее, это была попытка дать взятку сотруднику ГАИ при оформлении протокола…

Материалы по теме
Назван недорогой, но ОЧЕНЬ проблемный кроссовер

В Белоруссии регистрирующая камера в салоне милицейского автомобиля зафиксировала попытку дачи взятки должностному лицу. Облетевшее Сеть видео еще раз напоминает всем, чем чревато такое поведение — и в Белоруссии, и в России.

51-летний водитель Мерседеса выехал на встречку для обгона на нерегулируемом пешеходном переходе, за что был остановлен для составления протокола. Дальше он попробовал дать взятку, остался глух к предупреждениям, попытался оставить конверт с деньгами в машине ГАИ и теперь находится под уголовным делом.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Видео: ВКонтакте / Дальнобойщики

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
В России возобновили выпуск необычной версии Нивы
91 год назад начат выпуск легендарной полуторки
Серийный кроссовер из СССР (не Нива!) — тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров59
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: