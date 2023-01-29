Взятка гаишнику обернулась уголовным делом (видео)

А точнее, это была попытка дать взятку сотруднику ГАИ при оформлении протокола…

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В Белоруссии регистрирующая камера в салоне милицейского автомобиля зафиксировала попытку дачи взятки должностному лицу. Облетевшее Сеть видео еще раз напоминает всем, чем чревато такое поведение — и в Белоруссии, и в России.

51-летний водитель Мерседеса выехал на встречку для обгона на нерегулируемом пешеходном переходе, за что был остановлен для составления протокола. Дальше он попробовал дать взятку, остался глух к предупреждениям, попытался оставить конверт с деньгами в машине ГАИ и теперь находится под уголовным делом.

Видео: ВКонтакте / Дальнобойщики