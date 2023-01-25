За поддельный полис ОСАГО водитель может сесть в тюрьму

Такое наказание последует, если будет доказана преднамеренность его действий.

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Автовладельцу, который приобрел фальшивый полис ОСАГО и этот факт вскрылся, грозит наказание от денежного штрафа до реального тюремного срока. Последнее, правда, реально лишь в том случае, когда водитель пошел на такой шаг преднамеренно и признался в этом в суде, пояснил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Если водитель купил полис ОСАГО в фургоне, стоящем у подразделения ГИБДД, и гражданин понятия не имел, что документ поддельный, доказать его умысел в суде нереально. А если автомобилист признался, что хотел сэкономить и приобрел полис не за 10 тыс. руб., а за 3 тыс. руб., и купил он его в сомнительном месте, тогда здесь возможен как штраф, так и уголовное наказание», — рассказал юрист.

В случае признания человека в покупке «левого» полиса он будет проходить по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В этом случае покупателя фальшивки оштрафуют максимум на 80 тыс. руб.

Но могут применить и более суровую первую часть этой же статьи, тогда уже водителя лишат свободы на срок до двух лет, отметил адвокат.

Источник: Газета.ru