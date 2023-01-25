Сейчас на базе полученной информации создается цифровая карта, которая позволит автомобилю-роботу позиционировать себя на дороге с точностью в несколько сантиметров и выполнять четкие маневры других участников движения. Кроме того, посредством карты машина сможет оперировать данными об инфраструктуре: знаках, светофорах, мостах, развязках, бордюрах, съездах.
Параллельно с созданием карты беспилотные грузовики продолжают тестироваться на маршрутах Набережные Челны — Казань и Набережные Челны — Нижнекамск. Уже в марте 2023 года планируются регулярные поездки по трассе М-11 «Нева» на двух автомобилях. А в третьем квартале к ним добавятся еще три беспилотника.
Фото: Камаз
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