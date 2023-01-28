Пьяный водитель в Поволжье устроил массовую аварию (видео)

Нарушитель пытался прикинуться незнайкой в общении с ДПС.

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В Башкирии на видео попал момент, на котором водитель таранит сразу пять машин на стоянке Кумертауского авиазавода, находясь за рулем Фольксвагена Поло.

48-летний местный житель с заплетающимся языком попытался включить режим «не знаю, не видел», когда с ними общались инспекторы ГИБДД.

Он разбил сразу четыре автомобиля: Opel Astra, Hyundai Elantra, Skoda Rapid и Лада Гранта. В ДТП никто не пострадал.

На мужчину составили административный протокол за пьяную езду (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).

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Источник: ГИБДД

Фото: ВКонтакте