Пьяный водитель в Поволжье устроил массовую аварию (видео) — журнал За рулем

Пьяный водитель в Поволжье устроил массовую аварию (видео)

Нарушитель пытался прикинуться незнайкой в общении с ДПС.

Материалы по теме
Неосторожность и ледяной туман: вот что может случиться

В Башкирии на видео попал момент, на котором водитель таранит сразу пять машин на стоянке Кумертауского авиазавода, находясь за рулем Фольксвагена Поло.

48-летний местный житель с заплетающимся языком попытался включить режим «не знаю, не видел», когда с ними общались инспекторы ГИБДД.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Он разбил сразу четыре автомобиля: Opel Astra, Hyundai Elantra, Skoda Rapid и Лада Гранта. В ДТП никто не пострадал.

На мужчину составили административный протокол за пьяную езду (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).

Источник: ГИБДД

Фото: ВКонтакте

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
В России возобновили выпуск необычной версии Нивы
91 год назад начат выпуск легендарной полуторки
Серийный кроссовер из СССР (не Нива!) — тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров275
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: