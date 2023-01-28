127 лет назад в Лондоне выписан первый штраф за превышение

Все произошло 28 января 1896 года. Разрешенная скорость на участке дороги составляла 3,2 км/ч, поэтому следовать правилам было сложнее, чем их нарушить.
Некто Уолтер Арнольд разогнался до 8 миль в час (12,9 км/ч), за что его наказали шиллингом штрафа (1 рубль).
Кроме того, по правилам перед машиной должен был идти человек с красным флагом, что господин Арнольд проигнорировал. Это было не только первое превышение скорости, но и первая погоня за автомобилем. Полицейский настиг «лихача» на… велосипеде.
Водителя оштрафовали не только за скорость, но и за езду на экипаже без лошадей, за эксплуатацию техники, за которую отвечали меньше трех человек, и за то, что на тарантасе не было имени владельца.
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Источник: History-UK
Фото: YouTube
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