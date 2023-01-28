127 лет назад в Лондоне выписан первый штраф за превышение — журнал За рулем

127 лет назад в Лондоне выписан первый штраф за превышение

Угадаете, какая это была скорость?

Материалы по теме
ГАЗ-М20 Победа: что о ней говорили американцы

Все произошло 28 января 1896 года. Разрешенная скорость на участке дороги составляла 3,2 км/ч, поэтому следовать правилам было сложнее, чем их нарушить.

Некто Уолтер Арнольд разогнался до 8 миль в час (12,9 км/ч), за что его наказали шиллингом штрафа (1 рубль).

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Кроме того, по правилам перед машиной должен был идти человек с красным флагом, что господин Арнольд проигнорировал. Это было не только первое превышение скорости, но и первая погоня за автомобилем. Полицейский настиг «лихача» на… велосипеде.

Водителя оштрафовали не только за скорость, но и за езду на экипаже без лошадей, за эксплуатацию техники, за которую отвечали меньше трех человек, и за то, что на тарантасе не было имени владельца.

Источник: History-UK

Фото: YouTube

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
Серийный кроссовер из СССР (не Нива!) — тест «За рулем»
Как в России собирают Haval Jolion: репортаж с завода
Тест «американской Нивы» (+ видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров56
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: