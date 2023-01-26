Dacia изобрела самый бюджетный в мире подогрев сидений

У Dacia есть низкотехнологичная альтернатива подогревам сидений. Бюджетное подразделение Renault известно своими дорогими автомобилями без особых излишеств.
Но последнее нововведение компании достойно звания лучшей шутки на 1 апреля.
Это грелка.
Чтобы получить такую красоту бесплатно, нужно быть владельцем автомобиля Dacia. Либо фирменную грелку можно купить.
Вручаются и продаются грелки только в трех дилерских центрах Dacia, расположенных в Лондоне, Манчестере и Суонси (Уэльс).
«Наши „Спасители сидений с подогревом“ забавны, но они отражают отношение к системам, доступным в автомобилях по подписке, — объясняет Люк Брод из Dacia. — Просить кого-то доплатить за активацию установленного на заводе оборудования — это не путь Dacia. Мы верим в простоту, предлагая нашим клиентам технологии, которые делают езду на автомобиле удобнее и комфортнее, с функциями, включенными в цену автомобиля».
Напомним, что не так давно автомобилистов рассмешило решение BMW сделать ряд систем автомобиля платными. В частности, подогрев сидений, на который необходимо оформлять подписку и регулярно доплачивать, чтобы подогревы работали.
То есть грелки Dacia — это маркетинговый ход. Надо отметить, что все продаваемые компанией автомобили оснащены сиденьями с подогревом во всех комплектациях, даже в базовых. И платить, чтобы включить их, не нужно.
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Фото: Dacia