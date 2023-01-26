Дилеры просят увеличить сроки гарантийного ремонта автомобилей — журнал За рулем

Дилеры просят увеличить сроки гарантийного ремонта автомобилей

В случае серьезной неисправности водитель останется без машины на три месяца.

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Срок гарантийного ремонта автомобиля хотят увеличить с 45 до 90 дней. С таким предложением выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД). Для этого необходимо будет изменить закон «О защите прав потребителей».

Согласно ему, дилерский центр должен провести гарантийный ремонт автомобиля и вернуть машину владельцу в течение 45 дней. Но выдержать эти сроки получается не всегда.

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Как объяснил вице-президент РоАД Алексей Подщеколдин, в условиях, когда из 60 автомобильных брендов в России остались 14, у автодилеров возникли серьезные проблемы с поиском и поставками запчастей, а также с логистикой.

Есть претензии и по механизму замены неисправной машины: сейчас этим занимается дилер, а по мнению РоАД, делать это должен сам автопроизводитель.

Источник: Известия

Фото: За рулем»

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