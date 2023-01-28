Б/у запчасти при ремонте по ОСАГО: разрешить или запретить? — журнал За рулем

Б/у запчасти при ремонте по ОСАГО: разрешить или запретить?

Вокруг этого ведутся нешуточные споры, а ведь касается это, прежде всего, нас с вами — рядовых автовладельцев.

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Страховщики просят разрешить использовать при восстановлении машин бывшие в употреблении запчасти. На рынке автозапчастей кризис, нужных деталей нет или они неоправданно дорогие, а ремонтировать машины по «автогражданке» надо.

В связи с этим мы поинтересовались мнением наших читателей, задав вопрос: «Страховщики просят разрешить ремонт по ОСАГО б/у деталями. Что думаете?»

84% против, по разным причинам, в том числе 24% опасаются в связи с этим роста угонов под разбор; 12% считают допустимым использовать детали, которые не влияют на безопасность, и еще 4% тоже за, если удастся это четко регламентировать.

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Б/у запчасти при ремонте по ОСАГО: разрешить или запретить?

Мнение эксперта

Игорь Моржаретто, партнер агентства «Автостат»:

Б/у запчасти при ремонте по ОСАГО: разрешить или запретить?
— Сегодня в страховом сообществе осторожно предлагают обсудить возможность использовать при ремонте по ОСАГО детали, бывшие в употреблении, если они не влияют на безопасность напрямую. Например, наиболее дефицитными сейчас считаются фары, бампера, некоторые кузовные детали… Почему бы не рассмотреть вопрос о легализации ремонта с использованием таких компонентов?

Тем более что в целом ряде регионов такая практика есть, чего уж тут скрывать. Главное — прописать строгие правила, какие бэушные детали можно использовать, а какие — категорически нет.

А какими деталями, по вашему мнению, ремонтируют у нас праворульные авто (их в парке более 4 млн, а средний возраст — за 20 лет) или другие старые машины? Хотя часто это формально вне закона… Живем, выходит, снова по принципу: ж… есть, а слова — нет?

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Согласен, это не лучшее решение, но такие времена! Вот разрешили временно выпускать на заводах автомобили, соответствующие нормам Евро-2 (а не Евро-5), да еще без современных средств безопасности. Это, конечно, плохо, но ведь выхода другого не было. Или так, или вовсе прекратить производство автомашин в стране.

Так что, лично я считаю, что использование б/у (или восстановленных) деталей надо разрешить, но четко прописать — что можно, что нельзя, при каких видах ремонта и т.д. И наладить соответствующую систему контроля.

Фото: Unsplash

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