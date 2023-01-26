Новая модель Opel стала доступна в России

Неплохая альтернатива Hyundai Creta и Renault Kaptur - взгляните на цены и комплектации.

Материалы по теме Назван недорогой, но ОЧЕНЬ проблемный кроссовер

Двигатель 1,2 литра на 110 сил, шестиступенчатый автомат, передний привод и две комплектации на выбор — такую модель под названием Opel Crossland предлагает покупателям один из московских дилеров марки. Сборка — немецкая.

Crossland — это среднеразмерный европейский кроссовер, по габаритам (4217 x 1765 x 1605 мм, база — 2604 мм), едва уступающий Hyundai Creta и Renault Kaptur.

В комплектации Elegance Опель располагает хорошим пакетом электронных ассистентов, двухзонным климатом, подогревом передних сидений и руля, интеграцией ММС с любым смартфоном. Цена — от 2 770 000 рублей. Но есть и чуть более простая версия Edition — за 2 190 000 рублей.

Источник: Autonews

Фото: Opel