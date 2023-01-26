Прыжок через кольцо: раньше вы видели такое только в кино

Но реальность куда прозаичнее: угнал, разбил, убежал...

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Эффектное, но очень невеселое зрелище зафиксировали камеры в Старом Осколе. Инцидент произошел 14 января. Вечером того дня 21-летний гражданин вышел из питейного заведения, увидел чужой автомобиль… И решил в полной мере воспользоваться тем, что машина не заперта, а ключ зажигания находится в салоне.

Как так получилось, история умалчивает, но известно, что покатушки молодого человека продлились недолго. Очевидно, находясь «под газом», лихач решил проехать кольцо напрямую, результат чего мы можем лицезреть в опубликованном ролике.

С места происшествия угонщик скрылся. Но источник пишет, что в результате товарищ получил дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон, до пяти лет лишения свободы), а в нагрузку к этому — административку за «невыполнение обязанностей в связи с ДТП» (15 суток или лишение прав на срок до полутора лет).

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